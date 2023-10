Meteo Napoli e Campania, ultimi giorni d’estate: dal 14 ottobre arriva l’autunno Ancora giorni d’estate su Napoli e la Campania, ma dopo il 10 ottobre arriverà l’autunno: attese piogge e freddo, con forti temporali dal 14 ottobre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Ultimi giorni d'estate sulla Campania: alle temperature alte ed al sole che splende, a partire da metà ottobre arriverà l'autunno, portando pioggia e freddo in gran parte della regione. Non sarà risparmiata neppure Napoli, dove dal 14 ottobre si attendono temporali veri e propri. L'autunno, insomma, inizierà sul serio, e stavolta con effetti più duraturi rispetto a fine settembre, quando durò appena 2-3 giorni prima di lasciare spazio alla più classica delle "ottobrate" che è ancora in corso, con caldo fuori stagioni e tempo per lo più stabile ovunque. La "transizione" meteorologica arriverà dopo il 10 ottobre, in tempo per regalare un nuovo fine settimana estivo.

Il professor Adriano Mazzarella. Foto / Fanpage.it

Il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, aveva già spiegato nei giorni scorsi in un'intervista a Fanpage.it che "nei giorni successivi al 10 ottobre, inizierà la dissoluzione dell'anticiclone africano che ha garantito finora la stabilità meteorologica". E così da quel momento "inizieranno le piogge ed il calo delle temperature, con gli impulsi freschi in arrivo dal settentrione che non troveranno più l'anticiclone africano a fare da "scudo" sulla Campania. Proprio le piogge potranno essere un problema", ha aggiunto ancora a Fanpage.it il meteorologo Mazzarella, "perché a causa dell'energia termica ancora in gioco, con i mari ancora molto caldi e con le temperature che oscilleranno tra i 24 e i 25 gradi, non sono da escludere fenomeni alluvionali veri e propri".