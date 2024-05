video suggerito

Meteo Napoli e Campania, fine settimana 1-2 giugno con possibili piogge e forte umidità Meteo instabile su tutta la Campania, nubi in aumento e possibilità di violenti acquazzoni. Forte umidità soprattutto notturno tra il 1° e il 2 giugno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Fine settimana con instabilità su tutta la Campania: sarà una due giorni, quella del 1-2 giugno, all'insegna del rischio acquazzoni in regione, anche se soprattutto lungo le coste il meteo dovrebbe reggere. Per contro, le temperature resteranno particolarmente alte in tutto il fine settimana, superando i 25 gradi di media, e con una umidità particolarmente alta sopratutto nelle ore notturne. Insomma, il primo fine settimana di giugno si rischia di passarlo con l'ombrello in mano o quasi. Colpa di una perturbazione che, dopo aver flagellato il nord in queste ore, si sta spostando rapidamente verso il meridione, arrivando in Campania a grande velocità. Tuttavia, le forti piogge viste al nord non dovrebbero avere repliche di tale portata: il rischio è di violenti acquazzoni improvvisi, come quelli visti nelle ultime ore.

Sabato 1 giugno è previsto un aumento della nuvolosità su tutta la regione, con possibili piogge soprattutto tra le 11 e le 14 nelle zone dell'interno. Attenzione anche per acquazzoni repentini e imprevisti nel pomeriggio, anche sul capoluogo regionale. Temperature che invece resteranno molto alte, con punte di 25 gradi nelle ore più calde. Stesso discorso per domenica 2 giugno, Festa della Repubblica: le temperature si avvicineranno ai 27 gradi, ma il meteo resterà instabile ugualmente, con forte nuvolosità in aumento soprattutto al mattino e il medesimo rischio di acquazzoni in tarda mattinata. Andrà meglio invece alla sera, con la nuvolosità che diminuirà in maniera drastica e sparirà del tutto entro lunedì 3 giugno, quando invece ci sarà una giornata a tutti gli effetti estiva.