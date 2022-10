Meteo Napoli e Campania, continuano le “ottobrate”: sole e caldo ancora per qualche giorno Proseguono le giornate di sole e caldo su tutta la Campania: le “ottobrate” si sono prolungate e rischiano di “coincidere” all’estate di San Martino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sole e caldo ancora a lungo su Napoli e la Campania: le ottobrate, in genere sporadiche, sono diventate più diffuse e quest'anno hanno generato un vero e proprio caldo anomalo in tutta la regione, tanto che il "rischio" è che queste temperature possano protrarsi finanche all'estate di San Martino, che cade nella prima metà di novembre. Anche se le ottobrate "spezzano" il primo clima rigido autunnale, così come l'estate di San Martino, stavolta sembrano veri e propri "prolungamenti" dell'estate, che in questo 2022 sembra non finire mai. Per tutta la settimana, le temperature resteranno stabilmente sopra i 25-26 gradi, con cielo sgombro da nubi e poco vento. Alla sera l'escursione termica sarà più considerevole, rispetto all'estate: ma bisognerà fare attenzione alla possibile formazione di banchi di nebbia, soprattutto nelle zone dell'interno tra la notte e le prime ore del mattino.

Cosa sono le ottobrate

Le ottobrate sono di fatto una sorta di piccola estate, considerate proprio come l'ultimo periodo dell'anno in cui godersi giornate tipiche di giugno. Un fenomeno meteorologico che, seppur inusuale, affonda le sue radici fin nell'antichità. Il nome di "ottobrate", infatti, arriva dalle feste che chiudevano la vendemmia nell'Antica Roma e che sono state di fatto sostituite ai giorni nostri dalle gite fuori porta. Presero questo nome dal fatto che si svolgessero nel pieno del mese di ottobre, quando le temperature avevano un improvviso "picco" che ricordava di fatto l'estate per qualche giorno, per poi aprire definitivamente le porte all'autunno meno mite, anticamera dell'inverno vero e proprio.