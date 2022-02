Meteo Napoli e Campania, continuano i giorni di primavera anticipata: sole e caldo ovunque Sole e temperature in aumento in tutta la Campania: qualche rischio nebbia alle prime ore dell’alba di domani, ma nel complesso sarà un anticipo di primavera.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prosegue l'ondata di bel tempo su tutta la Campania: temperature in aumento e sole la faranno da padroni anche nelle prossime ore, in una sorta di anticipo di primavera. Merito di un vortice di alta pressione che ha portato con sé una enorme massa d'aria calda di matrice sub-tropicale, facendo di fatto impennare le temperature ben oltre le medie stagionali. Tra venerdì e sabato non è escluso un aumento anche fino ai 20 gradi, temperature solitamente tipiche dell'aprile inoltrato e dunque della primavera. Domenica il clima tornerà nei valori stagionali, con l'arrivo di una piccola perturbazione atlantica che porterà fresco: ma il rischio pioggia è pressoché nullo.

Nella giornata di domani, tuttavia, bisognerà stare attenti alle escursioni termiche: questa notte infatti i valori minimi saranno nelle medie stagionali, con punte al ribasso nelle zone dell'interno. Questo è il caso tipico dell'Irpinia, dove il rischio dei -3 gradi questa notte sarà particolarmente elevato: ma domani anche qui le temperature subiranno un drastico aumento, con punte anche di 17-18 gradi nelle ore più calde. Escursioni termiche che potranno portare soprattutto ad un elevato rischio nebbia al mattino, quella da umidificazione: fenomeno non nuovo nelle zone interne della Campania, ma che come sempre porterà qualche rischio per quanto riguarda la viabilità. Poi nel corso della giornata il sole la farà da padrone e salvo qualche leggera foschia splenderà su gran parte della regione. In serata, l'umidità porterà nuovamente ad un rischio nebbia, ma in quantità inferiore rispetto a quella mattutina, e senza particolari disagi per le ore successive.