Meteo Napoli e Campania, continua il maltempo. Fine settimana con temporali e freddo Fine settimana del 27-28 novembre caratterizzato da temporali e dal crollo delle temperature su tutta la Campania. Tempo in miglioramento la prossima settimana.

A cura di Federica Grieco

Il maltempo non dà tregua alla Campania. A partire dalle prossime ore e per tutto il weekend sono attesi nubifragi lungo le coste della regione. Ma la pioggia e i temporali non saranno l'unico problema: i campani dovranno affrontare anche un importante abbassamento delle temperature sia durante le ore diurne sia di notte.

La stagione invernale, che inizierà ufficialmente il prossimo 21 dicembre, sta già dando un primo assaggio in questi giorni. Il fine settimana da venerdì 26 a domenica 28 novembre, secondo quanto riportato dalle previsioni meteo, sarà caratterizzato in prevalenza da pioggia. Durante tutta la giornata di oggi, 26 novembre, continuerà il maltempo che già in queste ore sta imperversando sulla Campania.

Piogge intense e forti temporali che si prevede proseguiranno anche nella giornata di sabato 27 novembre. Domenica 28 novembre, la situazione meteorologica dovrebbe migliorare, anche se il tempo continuerà ad essere instabile. Buone notizie per la prossima settimana quando, così come in tutto il meridione, si prevede che le condizioni meteo miglioreranno, almeno temporaneamente. Lunedì 29 novembre, però, sarà ancora caratterizzato dal maltempo.

Prorogata allerta meteo in Campania

Già ieri, giovedì 25 novembre, la Protezione civile aveva prorogato l'allerta meteo, che è passata da gialla ad arancione per la Costiera Sorrentina e Amalfitana e per le zone dei monti di Sarno e Picentini, dove si teme il rischio frane a causa di un aumento di temporali caratterizzati da fulmini, che interesserà tutta la regione.

Anche per il resto della Campania è stato prorogato l'allarme che però rimane di colore giallo. L'allerta meteo è iniziata ieri sera, 25 novembre, e durerà fino alle 18 di oggi, 26 novembre, salvo eventuali altre proroghe.