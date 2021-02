Prosegue il clima stabile su tutta la Campania: solo da domenica si registrare un primo peggioramento, con le piogge che ritorneranno sulla regione solo la prossima settimana. Nel frattempo però le giornate saranno serene, con temperature anche in rialzo e che toccheranno addirittura i venti gradi entro sabato. Già nella giornata di oggi, a Napoli il clima è stato praticamente primaverile, con cielo sgombro dalle nubi e temperature sopra i 16 gradi.

Anche nelle prossime ore il quadro climatico sarà pressoché identico a quelli di questi ultimi giorni. Cielo per lo più sereno in prossimità delle zone costiere, con qualche nuvolosità anche intensa nelle zone dell'interno. Rischio pioggia basso e pressoché assente la possibilità di neve anche sui rilievi appenninici e sui Monti Picentini. Sabato sarà invece la giornata migliore della settimana dal punto di vista climatico sull'intera regione: il sole la farà da padrone sia nelle zone interne che in quelle costiere, con venti quasi assenti. Temperature che arriveranno anche fino ai venti gradi centigradi di valori massimi, e mare calmo. Ma l'apice del bel tempo coinciderà anche con un ritorno delle perturbazioni che, nella tarda serata di sabato torneranno su tutta la regione, portando ad una nuvolosità in aumento repentino e possibili piogge già da domenica. Temperature in leggero calo ma comunque al di sopra delle medie stagionali: i valori massimi raggiungeranno i 17 gradi, ma i venti torneranno ad essere moderati, con qualche rischio per locali mareggiate lungo le coste del Cilento. Al momento non sono comunque attese criticità dalla protezione civile della Campania.