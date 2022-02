Meteo Napoli e Campania, cielo nuvoloso e deboli piogge: ma da domani torna il sole Le previsioni meteo su Napoli e la Campania: oggi in città piogge deboli, abbondanti invece in Irpinia. Raffiche fino a 45 chilometri orari in Cilento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un lunedì grigio e con deboli piogge quello di oggi, lunedì 7 febbraio, su tutta Napoli e la Campania. Ma si tratta di una perturbazione passeggera, perché già da domani tornerà il sole con temperature medie che resteranno nella medie stagionali. Poi nel fine settimana ci sarà un brusco ritorno delle piogge su tutta la Regione. Situazione meteorologica, dunque, particolarmente instabile in questo periodo, come da tradizione di febbraio, quando inizia la transizione dell'inverno verso la primavera, il cui equinozio quest'anno cade alle 16:33 ora italiana di domenica 20 marzo.

Quest'oggi come detto a Napoli cielo coperto con pioggia leggera, e temperature che oscilleranno tra le massime di 13 e le minime di 6 gradi. Venti di libeccio moderati renderanno il mare leggermente mosso, ma in ogni caso non sono previsti disagi alla circolazione di navi e traghetti da e verso le isole del Golfo partenopeo. Leggermente più instabile il quadro climatico nelle zone dell'interno: piogge soprattutto sul litorale del Cilento e in Irpinia, dove le piogge saranno anche abbondanti. Forti invece le raffiche di vento, che raggiungeranno anche i 45 chilometri orari lungo le coste del Cilento, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte. Vento di libeccio anche di Irpinia, dove le raffiche sfioreranno i 50 chilometri orari: massima allerta per la possibile caduta di alberi o rami. La protezione civile della Regione Campania non ha al momento diramato allerte meteo, ma difficilmente dovrebbero esserci nei prossimi giorni, quando invece il quadro climatico si stabilizzerà almeno fino al fine settimana.