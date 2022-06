Meteo Napoli e Campania: caldo rovente, picco di 35 gradi nel fine settimana 18-19 giugno Caldo e sole su tutta la Campania nel fine settimana 18-19 giugno: attenzione ai raggi ultravioletti, fino a 9.3 nelle ore più calde del fine settimana.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva il grande caldo su tutta la Campania: nel fine settimana del 18-19 giugno, si raggiungeranno picchi di 35 gradi in regione, con i raggi ultravioletti attesi fino a 9.3 su una scala massima che arriva fino a 10 di intensità. Insomma, un anticipo dell'estate il cui equinozio arriverà martedì 21 giugno. Non ci sono al momento allerte meteo regionali, ma non è escluso che possano essere diramate nelle prossime ore. Questo nonostante nella giornata di oggi sia prevista la pioggia nel primo pomeriggio, anche se di scarsa intensità.

La situazione meteo

Cieli sereni nel fine settimana del 18-19 giugno su tutta la regione: a Napoli venti deboli da nord, e temperature massime che oscilleranno tra i 31 gradi di sabato ed i 33 di domenica. Nel resto della regione, scarsa nuvolosità in entrambi i giorni, con vento di ponente che soffierà soprattutto nel sabato con raffiche fino a 20 chilometri orari. Tra Matese, Sannio ed Irpinia, temperature massime fino a 35 gradi, soprattutto domenica 19 giugno. Sul Cilento, vento di tramontana che arriverà fino a 25 chilometri orari, con temperature massime attese attorno ai 32 gradi.

Raggi ultravioletti a quota 9.3

Particolare attenzione bisognerà prestare ai raggi ultravioletti: sabato e domenica si raggiungerà un'intensità rispettivamente di 9.1 e 9.3 nella fascia oraria che va dalla 13 alle 15, prima di iniziare a calare. Massima attenzione per i bambini e i più anziani, oltre che per le persone che soffrono di problemi respiratori o dermatologi, il cui consiglio è quello di evitare in andare in giro durante l'orario di massima intensità dei raggi ultravioletti.