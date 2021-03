Arriva la primavera anche in Campania, anche se per vederne gli effetti migliori bisognerà attendere ancora qualche giorno. Tuttavia da domani, mercoledì 24 marzo, inizieranno a vedersi i primi cambiamenti del quadro climatico: le nubi lasceranno spazio ad ampie schiarite, ed il rischio pioggia sarà decisamente più basso rispetto a questi ultimi giorni. Venti che invece continueranno a soffiare su tutta la regione, seppur non come nelle ultime 24 ore, con le raffiche che hanno superato anche i 35 chilometri orari. Temperature che invece inizieranno a risalire, seppur gradualmente, verso le medie stagionali.

Per tutta la settimana il quadro climatico non farà che migliorare, ma per vedere la primavera vera e propria bisognerà attendere la settimana che porta alle festività pasquali. Nelle zone interne, anche in questa settimana il rischio pioggia persisterà seppure in forma minore rispetto agli ultimi giorni. Temperature leggermente più basse e venti che invece soffieranno più forte rispetto alle zone costiere, dove permarrà un debole rischio di mareggiate. Intanto, anche nella giornata di oggi è ancora in vigore l'allerta Meteo diramata dalla Protezione Civile della Campania: venti forti e possibili mareggiate lungo le coste più esposte. L'allerta, iniziata alle 18 di ieri, continuerà fino alle 23.59 di oggi. Possibili anche le nevicate sopra i 750 metri e temperature ancora sotto le medie stagionali: ad Avellino, pioggia mista a nevischio anche in bassa quota. Gli ultimi scampoli dell'inverno si esauriranno questa notte. Da domani, il graduale miglioramento del clima su tutta la regione inizierà.