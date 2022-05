Meteo Napoli e Campania, arriva il grande caldo: da domani temperature sopra i 25 gradi Arriva il grande caldo su tutta la regione: in Campania si va sopra i 25 gradi di valori massimi con l’arrivo di un anticiclone.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva il grande caldo in tutta la Campania: l'anticiclone in arrivo dalla Spagna spingerà via gli ultimi residui di maltempo e porterà la colonnina di mercurio a salire ancora, dopo i 22 gradi fissi di questi giorni. Le temperature schizzeranno sopra i 25 gradi, anche se nel fine settimana ci sarà un "rallentamento", con le temperature che però resteranno stazionarie e sempre sopra alle medie stagionale. Sempre nel fine settimana, inoltre, si assisterà ad un lieve ritorno delle nuvole, con lunedì che invece sarà caratterizzato dalla pioggia vera e propria.

Quest'oggi ultima giornata con rischio pioggia, soprattutto nelle zone dell'interno dove il clima sarà ancora fortemente instabile. Diversa la situazione su Napoli e provincia, dove il cielo nuvoloso ha già lasciato spazio alle schiarite, anche se potranno esserci possibili rovesci soprattutto in serata e nella notte. Più complesso invece il quadro climatico nelle zone dell'interno: temporali attesi nel pomeriggio e venti di burrasca soprattutto nelle zone tra il Matese, il Sannio e l'Irpinia, dove tuttavia le temperature resteranno sopra i 22 gradi anche in queste ore. Clima più sereno in Cilento, dove non dovrebbero verificarsi episodi di pioggia ma dove le raffiche di vento potranno superare anche i 30 chilometri orari: massima allerta lungo le coste, con possibili rischi di mareggiate. Qualche possibilità di pioggia soprattutto nelle zone dell'interno della vasta provincia salernitana. Da domani il clima tornerà stabile, con sole e caldo a regnare incontrastate almeno fino al weekend 14-15 maggio, poi lunedì è previsto un ritorno della pioggia.