Meteo Napoli e Campania, arriva Caronte: temperature in aumento fino a 38 gradi Arriva Caronte, temperature fino a 38 gradi su Napoli e la Campania. Sole e raggi ultravioletti “osservati speciali” da parte della Protezione Civile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva Caronte, e anche la Campania si prepara ad un nuovo aumento delle temperature che raggiungeranno gradualmente punte massime di 38 gradi entro il fine settimana. "Caron dimonio, con occhi di bragia", diceva Dante nel suo Inferno, ovvero il diavolo Caronte dagli occhi fiammeggianti. E mai definizione fu più azzeccata anche a distanza di ottocento anni: si tratta infatti di un vortice di aria torrida che sta attraversando l'intero basino del Mar Mediterraneo e che, inevitabilmente, travolgerà anche la Campania. Lentamente, nei prossimi giorni si assisterà all'aumento delle temperature che, entro la prossima settimana, saranno ben al di sopra dei valori massimi stagionali, per un giugno già vicino ad ogni record. E in vista di un mese di luglio particolarmente "caldo" sotto tutti i punti di vista.

Nelle prossime ore, il sole continuerà a farla da padrone in tutta la regione: su Napoli e sulla Campania, l'umidità sarà particolarmente elevata, facendo aumentare anche la percezione del caldo. Pochi i venti, perlopiù deboli e che non andranno a migliorare il quadro meteorologico per quanto riguarda la zona costiera. Diversa la situazione all'interno: su Sannio, Matese e Irpinia infatti il caldo sarà particolarmente sentito, con temperature che saranno anche lievemente più alte rispetto a quelle delle zone costiere. Venti che invece soffieranno più forti: ma saranno prevalentemente venti di tramontana, con pochi effetti sul caldo percepito. Un quadro meteorologico che non muterà per i prossimi giorni di giugno: da oggi, con il solstizio d'estate, si entra infatti nell'estate vera e propria, con le temperature destinate a crescere vertiginosamente soprattutto a luglio.