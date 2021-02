Ancora bel tempo su tutta la regione: sole e caldo la faranno da padroni incontrastati ancora a lungo, e le raffiche di vento moderate nelle zone dell'interno non guasteranno il clima, che sarà per lo più stabile almeno fino alla prossima settimana. Queste le previsioni meteo per le prossime ore su Napoli e sulla Campania, con qualche possibile nuvole di passaggio nella mattinata di giovedì ma che scomparirà in breve tempo, regalando un fine settimana del 27 e 28 febbraio praticamente primaverile, con temperature anche fino a venti gradi nelle ore più calde soprattutto sul capoluogo partenopeo e lungo le coste del Cilento.

Merito del vortice anticiclonico dal nord Africa, che sta regalando giornate primaverile a tutto il Meridione ed in particolare alla Campania, dove le piogge e addirittura la neve dei giorni scorsi è diventata solo un lontano ricordo. Anche nelle zone interne, salvo qualche raffica di vento che raggiungerà anche i 15 chilometri orari nelle zone più interne dell'Irpinia e lungo le coste del Cilento. Ma anche qui le temperature saranno alte rispetto ai valori medi stagionali, con punte di venti gradi lungo le coste cilentane e di 17 gradi nelle zone interne dell'Irpinia. Situazione pressoché identica nei prossimi giorni: qualche nuvolosità in leggero aumento tra giovedì e venerdì, ma nulla di preoccupante che possa creare instabilità climatica. Per tutta la settimana corrente, di fatto, si tratterà di un anticipo vero e proprio della primavera, che quest'anno arriverà sabato 20 marzo (il momento esatto dell'equinozio, in Italia, è previsto per le 10.37 del mattino).