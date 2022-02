Meteo Napoli e Campania, ancora giornate di sole: ma nel fine settimana torna la pioggia Settimana all’insegna della stabilità climatica almeno fino a sabato, poi tornano le piogge su tutta la Campania. Venti forti di libeccio fino a 40 km/h.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora qualche giornata di sole su tutta la Campania, ma non durerà perché nel fine settimana tornerà la pioggia. Le perturbazioni che hanno ceduto il passo al sole in queste ore torneranno dunque a rovinare il fine settimana pre San Valentino: un quadro climatologico in piena linea con le medie di febbraio, quando inizia la consueta transizione dell'inverno, le cui temperature più basse si registrano a metà gennaio e poi tendono gradualmente a salire avvicinandosi alle medie primaverili. Primavera il cui equinozio quest'anno cadrà alle 16:33 ora italiana di domenica 20 marzo, e dunque ancora lontana a tutti gli effetti.

Le giornate di questa settimana, almeno fino al peggioramento previsto per sabato, saranno per lo più soleggiate, con temperature che arriveranno fino a 14 gradi di valori massimi soprattutto in città e lungo le fasce costiere. Leggermente più basse nelle zone dell'interno, ma nel complesso si tratta di giornate nelle quali il quadro meteorologico è stabile. Qualche rischio in più potranno invece costituire i venti, che seppur di libeccio (e che dunque porteranno al lieve rialzo delle temperature), soffieranno in maniera forte su tutta la regione, soprattutto nelle zone dell'interno dove le raffiche raggiungeranno anche i 40 chilometri orari. Stessa situazione lungo le coste del Cilento, dove il vento potrebbe causare qualche mareggiata lungo le coste più esposte. Al momento, la protezione civile della Regione Campania non ha diramato allerte meteo, ma non è escluso che possa farlo nelle prossime ore qualora l'intensità del vento dovesse superare la cosiddetta soglia di guardia, con gli annessi rischi per rami e cartelloni.