Meteo Napoli e Campania, ancora giornate di sole e caldo con temperature fino a 30 gradi Una settimana tipicamente estiva quella iniziata su Napoli e Campania: temperature stabilmente attorno ai 30 gradi, ma nessuna allerta per ondate di calore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Ancora giornate di sole e caldo su Napoli e la Campania: ma non ci saranno ondate di calore, come spiegato dal Ministero della Salute, almeno fino a mercoledì 28 giugno. Nei prossimi giorni verranno diffusi i bollettini sulle allerte per ondate di calore nei prossimi giorni. Si tratta, dunque, di giornate in cui il sole la farà da padrone e con temperature che si aggireranno attorno ai 30 gradi centigradi. Il giorno più caldo, da oggi lunedì 26 a mercoledì 28 giugno, è proprio la giornata odierna, con punte di 31 gradi. Ma già da domani, la temperatura alle 8 del mattino si aggirerà attorno ai 21 gradi centigradi, per poi arrivare ad un massimo di 29 alle 14 circa. Stesso scenario mercoledì 28 giugno, quando alle 8 del mattino la temperatura sarà di 22 gradi e arriverà ai 27 delle 14 con tuttavia una percezione di 30 dovuta ad altri fattori, in primis l'umidità.

In ogni caso, in questi tre giorni non ci saranno allerte meteo per ondate di calore: il Ministero della Salute ha fissato a zero il livello di allerta, equivalente a "nessun rischio per la salute della popolazione". Ma sarà da monitorare il periodo tra giovedì e venerdì, quando ci sarà un nuovo aumento della temperatura prima della pioggia prevista, a tratti, su Napoli e diverse zone interne della Campania, con un lieve calo della temperatura percepita che tuttavia non scenderà di molto sotto la soglia dei trenta gradi. Insomma, una settimana interamente estiva, come da tradizione della seconda metà di giugno in Campania.