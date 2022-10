Meteo Napoli e Campania, ancora giornate di sole e caldo anomalo nei prossimi giorni Ancora giornate di caldo anomalo e sole su tutta la Campania: rischio nebbia soprattutto nelle zone dell’interno. Per l’autunno si dovrà attendere novembre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Proseguono le giornate di sole e caldo su Napoli e la Campania: un ottobre anomalo, dove le ottobrate non sono arrivate perché non ci sono state le giornate fredde precedenti. Viceversa, si è trattato quasi di un'unica ottobrata, con le temperature di fatto mai scese o quasi sotto i 25 gradi, con giornate quasi estive che hanno regalato nel fine settimane le ultime giornate al mare.

Merito, o colpa, dell'anticiclone che sta arrivando in queste ore su tutta l'Italia e che coprirà anche la Campania: in tutta la regione continuerà dunque a prevalere caldo e sereno, ma di sera attenzione ai possibili banchi di nebbia che potrebbero apparire anche alle prime ore del mattino. Fenomeno tipico dell'alta pressione associata a scarsa ventilazione: le zone più colpite potranno essere quelle di Napoli e costiera vesuviana, dove persisterà anche una discreta umidità, ma anche le zone interne di Sannio e Irpinia, soprattutto nelle zone particolarmente al di sopra del livello di mare. Banchi di nebbia che comunque si diraderanno come sempre nel corso delle prime ore del mattino.

Poco vento invece in tutta la regione, e questo causerà non pochi problemi al "ricambio" dell'aria: l'assenza di pioggia ormai prolungata e contestualmente del vento farà sì che le polvere sottili restino a lungo nell'aria. Meteo che resterà stabile fino al 4 novembre, quando invece arriveranno le prime perturbazioni provenienti da nord, che abbasseranno le temperature e, contemporaneamente, porteranno anche pioggia sparsa in tutta la regione, che entrerà così nel pieno dell'autunno meteorologico e non sono astronomico.