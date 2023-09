Meteo Napoli e Campania, ancora giornate di sole con temperature sopra i 30 gradi Ancora giornate di sole su Napoli e Campania: temperature sopra i 30 gradi e cieli sgombri da nubi per un “prolungamento” dell’estate in pieno settembre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Ancora giornate di sole su Napoli e la Campania: le perturbazioni che sono in arrivo nel nord della Penisola italiana, non si avvicineranno alla Campania e al meridione, "deviando" la loro traiettoria verso i Balcani. Anche le temperature resteranno sopra le medie stagionali, ma non si registrano allarmi, almeno per altre 48 ore, per ondate di calore: il bollettino del Ministero della Salute certifica come "livello zero" quello di allerta, e dunque bollino verde su Napoli anche se l'umidità farà percepire comunque una temperatura maggiore di quella reale, soprattutto nelle ore notturne.

Per la giornata di oggi, martedì 12 settembre, non si prevedono grosse variazioni rispetto ai giorni scorsi: il cielo sarà per lo più sgombro da nubi (a parte qualche possibile leggera velatura che però sarà destinata a sparire rapidamente e senza conseguenze), con temperature in media con i valori degli ultimi giorni, ovvero attorno ai 30 gradi e dunque al di sopra dei valori medi stagionali. Venti non troppo forti e in prevalenza da nord-est (grecale). Mercoledì, nonostante si attendano violenti acquazzoni al centro-nord, la situazione meteorologica in Campania resterà stabile: temperature ancora sui 30 gradi, con alti valori d'umidità soprattutto notturni, e qualche nuvola di passaggio. Anche i venti di grecale soffieranno a bassa intensità, e non dovrebbero causare particolari problemi. Complessivamente, il quadro meteorologico non subirà grosse variazioni nel corso della settimana, anche se qualche addensamento di nuvole si registrerà nei giorni di avvicinamento al fine settimane: ma il rischio piogge, al momento, resta ampiamente escluso.