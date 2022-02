Meteo Napoli, dopo vento e mareggiate torna il sole, ma arriva il freddo Dopo l’allerta meteo per vento forte e mare agitato in vigore in Campania fino alla notte scorsa, a Napoli torna il sole: nei prossimi giorni, però, temperature in calo.

A cura di Redazione Meteo

Questi ultimi giorni di febbraio portano sostanzialmente buone notizie, dal punto di vista meteorologico, per i napoletani: le previsioni del tempo nel capoluogo campano a partire da oggi, infatti, indicano il ritorno del sole, dopo l'allerta meteo per vento forte e mareggiate in vigore fino alla scorsa notte su tutta la Campania. Nonostante, però, cieli sgombri da nuvole e sole alto, il mese più corto dell'anno si concluderà con un notevole calo delle temperature, che si acuirà nei primi giorni di marzo, sia per quanto riguarda i valori massimi che per quanto riguarda quelli minimi, che potrebbero anche scendere al di sotto dello zero.

Vediamo nel dettaglio le previsione del tempo a Napoli nei prossimi giorni. La giornata di domani, giovedì 24 febbraio, sarà contraddistinta come detto dalla presenza del sole. La temperatura massima registrata sarà di 15 gradi, mentre la minima di 7 gradi. Meteo pressoché identico anche nella giornata di venerdì 25 febbraio, con una piccola differenza per quanto riguarda le temperature percepite, con una massima di 16 gradi e una minima di 10.

Meteo Napoli, peggiora nel weekend: pioggia e temperature ancora in calo

La situazione meteorologica dovrebbe poi subire un peggioramento durante il prossimo weekend: sabato 26 febbraio, infatti, a Napoli non solo sono previsti temporali, ma anche un ulteriore calo delle temperature, con massima di 12 gradi e minima di 6; situazione invariata anche per quanto riguarda la domenica 27 febbraio, con un graduale miglioramento dal punto di vista delle precipitazioni.