Meteo Napoli: dopo due mesi di afa, finalmente si respira. Nel fine settimana però rischio maltempo In questi giorni dopo mesi di afa e caldo torrido finalmente in Campania si respira un po’. Ma il tempo è destinato a essere instabile andando verso il weekend: nella vigilia del fine settimana l’avanzare di un fronte instabile comincerà a far peggiorare lentamente le condizioni meteo e anche la nostra regione potrebbe risentirne.

A cura di Redazione Meteo

Sono stati mesi all'insegna dell'afa e del caldo torrido in Campania e non solo. Ma ora, il vortice che porterà instabilità tra oggi e domani e che attualmente staziona

sull'Europa centro orientale porterà altri cambiamenti sul fronte meteo. Nei prossimi giorni l'alta pressione tenterà di riportare una totale stabilità sul nostro Paese; ci riuscirà solo temporaneamente, infatti entro il weekend giungerà la prima perturbazione settembrina in arrivo dall’Atlantico.

Avremo un lieve aumento delle temperature nelle prossime ore ma, spiega ilmeteo.it, nella vigilia del fine settimana l'avanzare di un fronte instabile comincerà a far peggiorare lentamente il tempo. I fenomeni potranno risultare particolarmente intensi ed essere accompagnati da grandinate. Questa prima perturbazione creerà un'importante ferita all'alta pressione che abbandonerà l'Italia lasciando spazio a più intensi fronti perturbati attesi nella prossima settimana. In Campania ci si attende tutto sommato un meteo all'insegna del sole che potrebbe tuttavia essere guastato da sporadici episodi di instabilità in alcune zone, com'è accaduto pochi giorni fa con l'allerta meteo soltanto per il Cilento.