Il 21 giugno, giorno del solstizio, prenderà il via anche l'estate astronomica (quella meteorologica è cominciata invece il 1° giugno). E proprio a partire da lunedì 21 giugno, a Napoli, l'estate esploderà definitivamente, stando alla previsioni del tempo nel capoluogo campano: la settimana prossima, infatti, sarà caratterizzata da giornate soleggiate e da temperature calde, torride, che supereranno i 35 gradi; per l'intera settimana è prevista allerta per l'afa.

Le previsioni del tempo per la prossima settimana a Napoli

Nel dettaglio, ecco le previsioni del tempo per la prossima settimana a Napoli. Lunedì 21 giugno, la giornata si presenterà prevalentemente soleggiata: la temperatura massima percepita sarà di 35 gradi, mentre la minima sarà di 25 gradi. Sia al mattino che nel pomeriggio, sono attesi venti moderati, provenienti rispettivamente da Sud-Sudovest e Sud, con raffiche che arriveranno a soffiare anche a 19 chilometri orari. Mare poco mosso.

Martedì 22 giugno ancora una giornata soleggiata di caldo torrido: massima percepita di 36 gradi e minima di 26 gradi. Anche martedì venti moderati, soprattutto nel pomeriggio, con raffiche anche di 23 chilometri all'ora. Mare poco mosso.

Le previsioni del tempo per mercoledì 23 giugno: sole e temperature torride, con massime di 34 gradi e minime di 26. Ancora venti moderati, soprattutto nel pomeriggio, con raffiche di 23 chilometri all'ora. Mare poco mosso.

Giovedì 24 giugno le temperature saranno sensibilmente inferiori a quelle dei giorni precedenti: la massima percepita sarà di 33 gradi, mentre la minima sarà di 22 gradi. Venti moderati ma in leggera attenuazione, con raffiche di 16 chilometri all'ora. Ancora mare poco mosso.

Infine, venerdì 25 giugno le previsioni del tempo parlano dell'ennesima giornata soleggiata e calda, con massima di 34 gradi e minima di 20 gradi. Venti in aumento, con raffiche che arriveranno a soffiare a 33 chilometri all'ora. Mare quasi calmo o poco mosso.