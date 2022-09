Meteo Napoli, ancora una settimana all’insegna del caldo: temperature sopra i 30 gradi La settimana che prenderà il via domani, lunedì 5 settembre, sarà contraddistinta ancora dal caldo e dalle alte temperature, che supereranno i 30 gradi.

A cura di Redazione Meteo

L'estate non accenna a voler terminare a Napoli, nonostante nei giorni scorsi qualche leggero piovasco abbia fatto capolino sul capoluogo campano: la prossima settimana, che prende il via domani, lunedì 5 settembre, sarà contraddistinta ancora dal caldo e dalle alte temperature, che supereranno i 30 gradi. Proprio la giornata di domani si preannuncia particolarmente calda, con una temperatura massima prevista di 32 gradi, mentre la minima di 22 gradi. Ancora sole e caldo anche nella giornata di martedì 6 settembre, con una temperatura massima percepita lievemente inferiore rispetto alla giornata precedente, ovvero 29 gradi, mentre la minima sarà di 23 gradi. Temperature identiche anche per la giornata di mercoledì 7 settembre, con massima di 29 e minima di 23 gradi.

Previsioni meteo Napoli, giovedì in arrivo qualche nuvola, domenica possibili piogge

A partire da giovedì 8 settembre, qualche nuvola comincerà a fare capolino nel cielo sopra il capoluogo campano: le temperature si manterranno però alte, con una massima di 28 gradi e una minima di 25. Situazione pressoché identica anche per la giornata di venerdì 9 settembre: cieli parzialmente nuvolosi e temperature uguali al giorno precedente, con 28 gradi di massima e 25 di minima. Nel weekend si assisterà, poi, a un peggioramento delle previsioni del tempo: sabato 10 settembre lieve calo delle temperature, con una massima di 26 gradi e una minima di 23. Domenica 11 settembre si assisterà poi a un ulteriore peggioramento: le previsioni del tempo indicano la possibile presenza di pioggia, con un altro lieve calo delle temperature: massima di 25 gradi e minima di 20.