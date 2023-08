Meteo in Campania, arriva la pioggia: maltempo fino a giovedì e temperature in calo Previste piogge e temporali sulla Campania nelle prossime ore, con un abbassamento delle temperature di 3 gradi. Ma nel weekend dovrebbe tornare il sole.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrivano piogge e temporali in Campania questa settimana, con l'abbassamento delle temperature di circa 3 gradi centigradi. Il maltempo si abbatterà sulla regione meridionale fino a giovedì, ma nel weekend dovrebbe tornare il sole, con un nuovo aumento delle temperature di circa 2 gradi centigradi. Le prime gocce di pioggia su Napoli si sono viste già questa mattina, lunedì 28 agosto 2023, ma le condizioni meteorologiche dovrebbero peggiorare a partire da domani, con lo spostamento dell'ondata del maltempo dal Nord Italia, verso il Centro Sud.

Allerta meteo gialla di 24 ore fino a martedì 29

La Protezione Civile della Regione Campania ieri ha emanato un avviso di allerta meteo gialla sulla Campania valido per 24 ore, dalle 8,00 di oggi, lunedì 28 agosto 2023, fino alle ore 8,00 di domani, martedì 29 agosto. Si prevedono temporali improvvisi e intensi, anche con grandine e fulmini. Vento forte con raffiche e mare agitato. Si prevedono anche "venti localmente forti con possibili raffiche e mare tendente ad agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte".

Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. In considerazione della possibile grandine e della presenza di vento localmente forte con raffiche e del mare agitato si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture (anche mobili e temporanee) e del verde pubblico.Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Da venerdì 1 settembre torna il bel tempo

Il maltempo in Campania dovrebbe proseguire fino a giovedì 31 agosto 2023, con possibilità di piogge e temporali, e un abbassamento della temperatura di circa 3 gradi centigradi che porterà le massime da 29 a 26 gradi. Nel weekend, a partire da venerdì 1 settembre, il tempo dovrebbe migliorare, grazie al ritorno dell'Alta pressione, regalando giornate chiare e soleggiate venerdì e sabato e parzialmente nuvolose domenica, con un aumento delle temperature di circa 2 gradi centigradi, con le massime a 28-29 gradi.

Il meteo nelle località balneari campane

Per la giornata di oggi, lunedì 28 agosto 2023, si prevede una temperatura percepita di circa 31 gradi, con un tasso di umidità del 79%. Sui Campi Flegrei sono previste temperature tra i 22 e i 30 gradi centigradi, con deboli piogge e schiarite. Raffiche di vento anche forti fino a 36 chilometri orari. In Costiera Amalfitana si prevedono temperature tra i 19 e i 31 gradi centigradi, con la possibilità anche di temporali e raffiche di vento fino a 34 chilometri orari. In Cilento, si prevedono temperature tra i 20 e i 32 gradi. Mentre sul litorale Domitio le temperature previste oscilleranno tra 21 e 29 gradi, con possibilità di piogge.