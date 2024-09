video suggerito

Meteo, fine settimana del 14-15 settembre senza pioggia e con 25 gradi a Napoli e Campania Tregua dal maltempo nel fine settimana 14-15 settembre: temperature sui 25 gradi, ma più basse nelle ore serali. La pioggia tornerà la prossima settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un fine settimana di tregua dal maltempo, dopo le violenti piogge delle ultime ore, su Napoli e Campania per il fine settimana del 14 e 15 settembre. L'allerta meteo con criticità di colore giallo, iniziata a partire dalle ore 18 di giovedì 12 settembre e valida fino alle 18 di ieri, venerdì 13 settembre, non è stata prorogata da parte della Protezione Civile e si trasformerà in un ricordo. Dopo che su tutto il territorio regionale sono cadute forti piogge, che hanno assunto anche caratteri di rovescio e temporale in alcune zone, non ci saranno altre criticità.

Il quadro meteorologico prevede infatti per lo più sole e cielo sgombro da nubi, sia lungo le coste sia nelle zone dell'interno. Le temperature saranno miti: 25 i gradi previsti nelle ore più calde, mentre le minime subiranno un lieve ribasso. Insomma, l'autunno è entrato dalla porta principale, anche se per quello astronomico c'è da attendere ancora un'altra settimana, visto che l'equinozio è previsto in Italia per domenica 22 settembre alle ore 14:43 (ora italiana). Si tratta di una breve parentesi di tranquillità perché nella prossima settimana sono previsti nuovi peggioramenti, seppur a macchia di leopardo: possibili rovesci, infatti, sono previsti nelle zone dell'interno, meno invece lungo le coste. Paura per i residenti nelle zone recentemente colpite dal maltempo e dove le strade si sono trasformate in fiumi veri e propri: l'ultimo caso è quello di Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove la pioggia di ieri venerdì 13 ha letteralmente inondato alcune strane cittadine, trascinando via anche le automobili in strada.