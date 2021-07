Meteo fine luglio: addio al fresco, sulla Campania torna il caldo africano La situazione meteorologica su Napoli e la Campania: ultime ore di allerta meteo, poi da mezzanotte tornerà il gran caldo. Da domani schiarite e temperature in aumento, ma nel pomeriggio di oggi ancora forti piogge e raffiche di vento. Possibili anche grandinate e tempeste di fulmini nelle zone dell’interno.

A cura di Redazione Meteo

Il fresco di questi giorni si prepara a lasciare Napoli e la Campania: il vortice ciclonico che ha portato pioggia, vento e temperature al ribasso negli ultimi giorni sta ormai scomparendo, andando in direzione del Mediterraneo Orientale. E dopo gli ultimi colpi di coda delle prossime ore, lascerà il posto ad un'alta pressione sub-tropicale che invece riporterà le temperature al rialzo e ad un caldo rovente sull'intera regione. Il picco è previsto per il 26 luglio, poi gradualmente le temperature rientreranno nelle medie stagionali.

Nelle prossime ore, tuttavia, le perturbazioni sull'intera Campania potranno ancora essere particolarmente burrascose. Nubi sparse e rovesci sono attesi soprattutto nelle zone dell'entroterra, ma temporali ci saranno anche lungo le coste. A Napoli, in particolare, il rischio temporali si verificherà nel pomeriggio, con venti deboli e temperature appena al di sotto dei 30 gradi di valori massimi. Sul Cilento, clima simile ma raffiche di vento anche fino a 13 chilometri orari, con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite locali. Male anche in Irpinia e Sannio, dove la pioggia sarà particolarmente violenta, così come le raffiche di vento che soffieranno fino a 23 chilometri orari. Fino a stasera alle 23.59 è ancora in vigore l'allerta meteo della Protezione Civile della Campania, prorogata dallo scorso fine settimana: previsti rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento, fulmini e grandinate. Da domani invece situazione climatica che tornerà stabile, con il ritorno del sole e con il rialzo delle temperature medie su tutta la regione.