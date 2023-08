Meteo Ferragosto Napoli e Campania, le previsioni del 14 e del 15 agosto Ponte di Ferragosto su Napoli e Campania all’insegna del sole, ma con temperature non più sopra i 31-32 gradi di valori massimi. Le previsioni meteo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Ferragosto su Napoli e la Campania all'insegna del sole, ma senza più raggiungere le temperature vertiginose viste a luglio. Merito dell'anticiclone africano che arriverà in regione a partire da domenica 13 luglio, portando ad un nuovo aumento delle temperature, che però non supereranno le punte di 31-32 gradi di massime, anche intese come calore percepito. Poca anche l'umidità, e dunque meteo in linea con le medie stagionali.

Le previsioni meteo a Ferragosto 2023 a Napoli

Sul capoluogo campano, sole ovunque e cielo sgombro da nubi: temperature in lieve rialzo ma nelle medie stagionali, con 31 gradi di valori massimi. Al momento non sono previsti rischi per ondate di calore, anche perché umidità ed afa sono in forte calo. Un Ferragosto, dunque, caldo ma non rovente su Napoli e provincia, ideale per grigliate all'aperto o per qualche tuffo in mare.

Le previsioni meteo a Ferragosto 2023 in Campania

A Ferragosto, dunque, clima ideale da trascorrere per la tradizionale "gita fuori porta", all'insegna di braci e picnic in riva a fiumi e laghi della Campania: soprattutto nelle zone dell'interno, dove l'aumento di temperatura sarà più mite rispetto alle coste. Ma non mancherà ovviamente chi vorrà trascorrerlo in riva al mare: dai lidi casertani a quelli del Cilento, il meteo sarà perfetto per trascorrere una giornata tra sabbia e mare. Temperature massime lungo le coste fino a 31 gradi, mentre all'interno i valori massimi si attesteranno intorno ai 29 gradi circa.

Il meteorologo: "Caldo sì ma non come luglio"

A Fanpage.it ha parlato il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, spiegando che "fino al 12 di agosto abbiamo avuto un rinfresco dell'aria, mentre dal 13, con l'arrivo dell'anticiclone africano, avremo tre giorni di caldo ma non esagerato. Le temperature si attesteranno sulle medie stagionali, e dureranno fino al 24-25 agosto. Poi, gradualmente, assisteremo alla fine dell'estate", ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo.