Meteo Capodanno 2023, a Napoli e in Campania temperature primaverili con l’anticiclone africano Sole e temperature massime quasi di 20 gradi: queste le previsioni del tempo a Napoli e in Campania per il Capodanno ormai alle porte.

A cura di Redazione Meteo

L'anticiclone africano che ha attanagliato gran parte dell'Italia durante queste festività natalizie non sembra voler mollare la presa e condizionerà le previsioni del tempo della maggior parte dello Stivale anche per questi ultimi giorni del 2022 e per i primi del 2023. Non fanno eccezione Napoli e la Campania, dove per il Capodanno ormai alle porte, proprio grazie all'anticiclone, si prevedono temperature quasi primaverili, con le massime che arriveranno a sfiorare i 20 gradi, circa 10 al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni del tempo a Napoli e in Campania a Capodanno

Vediamo ora in dettaglio le previsioni del tempo a Napoli e in Campania per il Capodanno 2023. La giornata di sabato 31 gennaio, che chiude questo 2022, si presenterà parzialmente nuvolosa alle prime luci del mattino e in serata; nel corso della giornata, però, ci sarà spazio per ampie schiarite e il sole la farà da padrone. Le temperature, come detto, saranno ben al di sopra delle medie stagionali, con una massima di 18 gradi e una minima di 15 gradi.

Discorso analogo anche per quanto riguarda la giornata di domenica 1° gennaio, il primo giorno del nuovo anno, il 2023. A differenza del giorno precedente, però, domenica non ci saranno nuvole a velare il cielo e il sole si presenterà in tutto il suo splendore. Persistono le temperature primaverili, con una massima di 17 gradi; lieve diminuzione per la minima, che si attesterà intorno ai 7 gradi.