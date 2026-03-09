Meteo Campania, settimana tra sole e rovesci nelle aree interne: possibile cambio di scenario a metà mese

In Campania inizio settimana variabile: sole sulle coste e possibili rovesci pomeridiani nelle zone interne.

La settimana meteorologica si apre in Campania con condizioni variabili, tra momenti soleggiati e possibili rovesci nelle ore più calde. Il quadro resta in linea con quello osservato nel fine settimana, caratterizzato da un’alternanza tra schiarite e annuvolamenti.

Secondo quanto riferito dal meteorologo de iLMeteo.it Federico Brescia, nella giornata di oggi assistiamo ad annuvolamenti soprattutto nelle aree interne della regione, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi brevi rovesci. Lungo le coste, invece, saranno più probabili schiarite e fasi di cielo poco nuvoloso. Martedì 10 è previsto un aumento della nuvolosità anche al Centro Italia con un po’ di instabilità pomeridiana che potrà interessare i rilievi appenninici.

In Campania, invece, il tempo resterà nel complesso variabile, con locali rovesci nelle zone interne e condizioni più stabili lungo il litorale. Le previsioni meteo a più lungo termine indicano inoltre la possibilità di un cambiamento più marcato nella seconda metà del mese, con l’arrivo di una perturbazione più organizzata e un possibile calo delle temperature. Si tratta al momento di una tendenza che necessita di ulteriori conferme che giungeranno dalle rilevazioni via satellite delle prossime ore.