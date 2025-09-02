Meta di Sorrento, esplode una bombola del gas: due i morti

Esplosione a Meta di Sorrento, nella provincia di Napoli: a deflagrare sarebbe stata una comune bombola del gas. Almeno due i morti che sarebbero già stati accertati, ma in questo momento la situazione è particolarmente caotica. Sul posto i carabinieri delle compagnie di Sorrento e di Piano di Sorrento. L'esplosione in via Cristoforo Colombo: l'incendio si sarebbe poi esteso a due abitazioni vicine, tuttavia non avrebbe provocato danni. Le vittime accertate sono marito e moglie di 81 e 83 anni, i cui nomi sono trapelati poco dopo: si tratta di Raffaele Cretella e Rosa Formato, entrambi morti sul colpo. Anche i vigili del fuoco sul posto per la messa in sicurezza dell'area. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di inchiesta: accertamenti in corso e rilievi da parte delle forze dell'ordine.