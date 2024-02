Mercatini e Fiere di Pasqua 2024 a Napoli al centro storico: stand da marzo a maggio L’elenco aggiornato dei mercatini di Pasqua nel 2024 con i prodotti tipici napoletani al centro storico di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tornano i mercatini e le fiere di Pasqua a Napoli nel 2024, che quest'anno ricade domenica 31 marzo. Stand in 14 piazze del centro storico, ampliate rispetto allo scorso anno, e per oltre un mese: da martedì 26 marzo a lunedì 6 maggio prossimi. I mercatini si troveranno come sempre nelle strade principali del capoluogo partenopeo, come nel cortile della Chiesa di Santa Chiara, in piazza Dante, piazza del Gesù e piazza Mercato.

Nei gazebo, oltre alle uova di Pasqua e ai pesci e coniglietti di cioccolata, si potranno trovare i prodotti tipici locali della tradizione pasquale partenopea: tortani, casatielli e pastiere. Accanto al cibo, saranno esposti anche i prodotti dell'artigianato, come i corni rossi, gioielli, quadri, stampe, cappelli e altri oggetti "Made in Napoli".

La II Municipalità di Montecalvario-Avvocata, che abbraccia gran parte dei quartieri del centro storico di Napoli, con la delibera 5 del 20 febbraio, ha approvato l'elenco delle piazze dove si potranno trovare i mercatini e le fiere di Pasqua 2024. I posteggi saranno assegnati tramite un bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Le fiere, come detto, si terranno dal 26 marz al 6 maggio 2024, con i seguenti orari: da domenica a mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 22:00; da giovedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 24:00.

Leggi anche La Venere degli Stracci di Pistoletto torna a Napoli: in piazza Municipio dal 6 marzo

Elenco aggiornato dei mercatini di Pasqua 2024 a Napoli

L'elenco non è ancora definitivo e bisognerà, ad ogni modo, aspettare l'esito del bando, per avere la certezza della presenza dei mercatini. Di seguito tutte le aree per la realizzazione delle Fiere di Pasqua 2024 a Napoli, come approvate nella delibera della II Municipalità:

1. piazza Dante — su autorizzazione del Sindaco;

2. via Cervantes de S.M.;

3. via A. Diaz/Largo E. Berlinguer;

4. piazza Carità (lato monumento Salvo D'Acquisto);

5. piazza Carità (lato Pignasecca);

6. cortile della chiesa di Santa Chiara;

7. piazza Mercato;

8. piazza Bovio;

9. via G.Cesare Cortese;

10. piazzetta Casanova;

11. piazzetta Orefici;

12. rampe S. Marcellino;

13. piazza Portanova;

14. piazza del Gesù.