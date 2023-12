Mercatini di Natale 2023, domani l’inaugurazione in piazza Dante a Napoli Domani l’inaugurazione dei Mercatini di Natale di Piazza Dante a Napoli: alle 11.30 presenti anche il sindaco Manfredi e l’assessore Armato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagini di repertorio

Tutto pronto a Napoli per i mercatini di Natale 2023: domani, sabato 2 dicembre alle 11.30, ci sarà l'inaugurazione ufficiale in Piazza Dante, alla presenza del sindaco partenopeo Gaetano Manfredi, l'assessore al Turismo ed alle attività Produttive Teresa Armato ed al presidente della Municipalità II di Napoli (Avvocata, Montecalvario, Pendino, Porto, Mercato, San Giuseppe), Roberto Marino. I mercatini di piazza Dante resteranno aperti fino al prossimo 8 gennaio 2024, per oltre un mese dunque di attività che va dalle 8 alle 22 del giovedì, venerdì e sabato. Raddoppieranno, come apprende Fanpage.it, anche gli stand che passeranno da 28 a 56 e varieranno dalla gastronomia tipica natalizia a quella invece tipicamente napoletana, oltre a tanti altri con prodotti di vario tipo a tema natalizio e festivo.

Non si tratta ovviamente dell'unica zona di Napoli dove si terranno i mercatini: in una città come Napoli, fondata in un'area piccola ma che nei secoli ha finito per crescere ed espandersi su tutti i 12 colli che la circondano, i mercatini saranno molteplici: Piazza Dante, ma anche il Cortile di Santa Chiara, Piazza Carità, via Armando Diaz/Largo Berlinguer, Via Cervantes, Piazza Mercato solo per citarne alcuni in pieno Centro Storico. Senza dimenticare ovviamente Piazza degli Artisti, Porta Capuana e piazza Garibaldi, oppure le grandi esposizioni come quelle di Fuorigrotta all'interno della Mostra d'Oltremare. Insomma, tanti mercatini di Natale sparsi per la città e per i suoi vicoli, in attesa di ricevere il consueto flusso di turisti e cittadini, soprattutto tra i presepi di San Gregorio Armeno.