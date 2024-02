Meloni contro De Luca: “I Fondi di Coesione in Campania spesi per la festa di zampogna e fagiolo” Meloni a Porta a Porta attacca De Luca: “Colpita dal silenzio di Schlein sugli insulti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Giorgia Meloni (a sinistra) e Vincenzo De Luca (a destra) / Lapresse

“I Fondi di Coesione in Campania? Se uno guarda l'utilizzo, ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna e la festa del caciocavallo podolico. Mi chiedo se siano queste le priorità, spendere i soldi in modo più strategico può dare risultati migliori”. Non le manda a dire la Premier Giorgia Meloni, che dagli studi di "Porta a Porta", in onda stasera su Rai Uno, attacca a testa bassa il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, su quello che è uno dei suoi cavalli di battaglia nella lotta al Governo.

La battaglia De Luca-Fitto sui fondi Fsc

Da mesi l'ex sindaco "sceriffo" di Salerno sta chiedendo al Governo Meloni lo sblocco di circa 500 milioni di Fondi di Sviluppo e Coesione (Fsc). Un braccio di ferro che lo vede contrapposto al ministro per il Sud, Raffaele Fitto, e che ha registrato una svolta lunedì scorso, quando il Tribunale Amministrativo della Campania ha accolto il ricorso della Regione contro il Ministero per le Politiche di Coesione. Il Tar ha inoltre assegnato al Dipartimento per la Coesione 45 giorni di tempo per definire l'istruttoria e predisporre lo schema di accordo da sottoscrivere con la Regione Campania, riservandosi la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempienza.

Le tensioni alla marcia a Roma sull'Autonomia differenziata

Tra De Luca e Meloni è gelo, soprattutto dopo le tensioni registrate venerdì scorso a Roma, durante la marcia del Governatore e dei sindaci della Campania contro l'Autonomia Differenziata, verso Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio non c'era. Ma De Luca è stato ripreso, a sua insaputa, in un fuorionda mentre insulta a mezza bocca la Premier: “Ma è tollerabile questo atteggiamento così? – dice De Luca nelle immagini video carpite dalla telecamera – Centinaia di sindaci che stanno qua, che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione…lavora… Lavora tu, str…a!”.

Meloni: “Colpita dal silenzio di Schlein sugli insulti”

Giorgia Meloni a "Porta a Porta" in onda stasera ha risposto anche sugli insulti. “Sono rimasta molto molto colpita dal silenzio” di Elly Schlein “sugli insulti e i metodi di De Luca”. Aggiungendo: “La risposta della segretaria del Pd è stata che aveva già risposto sull'autonomia, una risposta che ho trovato geniale”. In futuro "risponderò che ho già parlato di autonomia", quando mi chiede una reazione questa "gente che ti fa la morale ogni giorno e poi non si assume le sue responsabilità".