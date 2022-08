Il megastore danese dei mobili JYSK apre a Casoria il 26 agosto, assunzioni e sconti fino al 75% È il primo punto vendita in Campania. Previsto già un secondo store ad Afragola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

In Campania arriva JYSK, il megastore danese che vende mobili per la casa, giardino, materassi, tessile, cuscini e decorazione. Il primo punto vendita in Campania sarà inaugurato venerdì 26 agosto 2022, a Casoria, in via Cimiliarco, 180, nella Zona Commerciale San Salvatore. Sarà aperto dalle 9,30 alle 20,00. JYSK, tra le aziende leader a livello europeo e mondiale nel commercio, come la concorrente svedese di IKEA, è a caccia di personale e ha già aperto diverse posizioni lavorative per le assunzioni, anche a tempo parziale. Ma si prevede già l'apertura di un secondo store ad Afragola. In occasione dell'inaugurazione, nello store di Casoria ci saranno mega-sconti fino al 75% fino al 31 agosto.

La filosofia danese per una casa accogliente

Il punto vendita di Casoria è stato progettato e realizzato secondo lo Store Concept 3.0, con una nuova visione degli spazi che rappresenta una decisa innovazione, nell'ottica di una sempre migliore offerta ai clienti, che potranno visitare l'esposizione nella massima tranquillità e comodità. Si tratta del 74esimo punto vendita aperto da JYSK in Italia. I prodotti sono quelli tipici dello Scandinavian Sleeping & Living, declinato alla maniera danese dello stile hygge (pronunciato hüghe), indirizzato alla ricerca del benessere quotidiano. A Casoria, fino al 31 agosto, si potrà approfittare di maxi-sconti fino al 75% su oltre 2mila articoli in vendita: mobili e oggetti per la casa e il giardino d’ispirazione scandinava, tessile, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni. Nel primo weekend (da venerdì a domenica), inoltre, è previsto un extra sconto del 10%.