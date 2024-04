video suggerito

Reddito Cittadinanza Campania, corsi di formazione gratis con assegno da 600 euro anche nelle Agenzie Lavoro In Campania sono oltre 270mila i beneficiari del programma Gol che hanno deciso di sottoscrivere un patto di servizio per trovare lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da oggi, in Campania i corsi di formazione gratuiti del programma Gol (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), che prevedono un assegno da 120 a 600 euro in base alla frequenza, si potranno fare anche presso le Agenzie per il Lavoro, non solo ai Centri per l'Impiego (Cpi). Grazie ai Decreti firmati dal Ministero del Lavoro a fine marzo, infatti, cambia il sistema di accoglienza per i servizi di politica attiva.

Le prime visite potranno essere fatte anche dagli operatori esterni, come le Agenzie per il lavoro, appunto, che finora si erano occupate solo della fase successiva, ossia delle attività formative e del matching tra utente della misura Gol e la possibile nuova azienda per la collocazione dopo il periodo di formazione.

Queste ultime andranno ad affiancarsi, quindi, ai Cpi, che finora avevano avuto difficoltà ad intervistare tutti gli utenti. Adesso, le agenzie per i lavoro potranno svolgere questa funzione da subito, non facendo più solo da filtro con i Cpi. I beneficiari del programma Gol potranno recarsi direttamente dall'operatore privato, andando a snellire tutta la procedura ed accelerando i tempi.

In Campania 270mila beneficiari di Gol

Ad oggi, in Campania, sono 273.130 i beneficiari presi in carico dal programma Gol, dei quali 16.991 solo a gennaio 2024. Nel 2022 nei Centri per l'Impiego della Campania è stata fatta la profilazione degli occupabili che cercano lavoro, tramite questionario. A questa è seguita la fase di orientamento che può essere individuale o di gruppo, al termine della quale il candidato viene avviato il percorso di formazione. I soggetti realizzatori sono le agenzie formative. Finora GOL prevedeva una indennità di frequenza in base alle ore seguite di corso, con un assegno da 120 a 600 euro, in base a durata e frequenza. L'obiettivo finale ovviamente non è l'assegno, ma la possibilità di entrare nel mondo del lavoro.

In tutt'Italia, a gennaio 2024, sono oltre 2milioni le persone che sono entrate nel sistema delle politiche attive del lavoro secondo le nuove regole del Programma GOL. Si tratta di persone che hanno presentato una dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro e alle misure di politica attiva, si sono recate presso i Centri per l’impiego, hanno ricevuto un assessment quanti-qualitativo, da qualificarsi quale orientamento di

base come prevede l’ANPAL, e hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato con l’individuazione di uno tra i quattro percorsi previsti in GOL. L'obiettivo è di arrivare a 3milioni di persone entro l'anno prossimo.

Venanzoni: "Le Agenzie aiuteranno i Centri per l'Impiego"

Per il consigliere regionale Diego Venanzoni,

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, è intervenuto in tema di politiche attive del lavoro per contrastare il disallineamento tra domande ed offerta, in linea con gli obiettivi del Pnrr. Sono stati emanati due decreti il 29 marzo 2024 con cui si aggiorna il Programma GOL e si adotta il Piano Nuove Competenze – Transazione. Tra i vari punti presenti nei decreti, quello fondamentale è che sono inclusi, oltre ai CPI, gli enti del Terzo Settore quali erogatori di servizi previsti nei diversi programmi Gol.

E conclude:

I CPI hanno compiuto un’operazione importante, convocando centinaia di migliaia di cittadini e rispettando pienamente i dettami definiti dal piano di attuazione regionale GOL. Ma che presto o tardi sarebbero andati in sofferenza, come sta succedendo, circa la gestione dell’utenza era un dato certo. I Centri per l’impiego, aperti poche ore al giorno, comportano una disponibilità di appuntamenti estremamente lunga e limitano l ’accesso alla misura. I due decreti emanati il 29 marzo, segnano una svolta positiva. È fondamentale il coinvolgimento degli operatori privati accreditati alle Regioni. Una svolta positiva che rafforza il programma Gol e riqualifica i servizi di politica attiva”.