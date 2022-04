Medici specializzandi costretti a fare le flessioni se in ritardo alla Scuola Ortopedia di Salerno La denuncia è arrivata dall’Associazione Liberi Specializzandi, che ha diffuso anche video dei piegamenti a cui erano costretti i medici specializzandi. L’Asl e l’Università di Salerno hanno aperto due inchieste interne per fare luce sull’accaduto.

A cura di Valerio Papadia

I medici specializzandi venivano costretti ad eseguire piegamenti sulle braccia – comunemente chiamati flessioni – quando arrivavano in ritardo. È questa la denuncia che arriva dall'Associazione Liberi Specializzandi e che riferisce di pratiche di disciplina non proprio ortodosse a cui gli specializzandi sarebbero stati sottoposti alla Scuola di Ortopedia dell'Università di Salerno. «Questi sono solo fotogrammi di una lunga serie di materiale video e audio riguardante la pratica attuata in un scuola di specializzazione in cui i medici in formazione che fanno tardi in reparto sono costretti (costretti!) a pagare la colazione per tutti e fare flessioni» ha reso noto l'associazione, pubblicando i frame di un video di cui è in possesso, nel quale si vede uno specializzando, in camice bianco, che esegue piegamenti sul pavimento.

Sospeso il direttore della Scuola di Ortopedia di Salerno

Per fare piena luce sulla vicenda, sono state avviate due indagini interne: una da parte dell'Asl di Salerno e l'altra da parte dell'Università degli Studi di Salerno. Nel frattempo, il direttore della Scuola di Ortopedia è stato sospeso. Proprio in merito all'indagine avviata dall'ateneo salernitano, l'Associazione Liberi Specializzandi ci ha tenuto, con un post su Facebook, ad esprimere la propria soddisfazione: