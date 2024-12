video suggerito

Maximall Pompeii chiuso e senza pace: perdita d'acqua in un negozio Perdita d'acqua in uno dei negozi subito contenuta, ma è l'ennesimo imprevisto durante i lavori nel Centro Commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora problemi per il Centro Commerciale Maximall "Pompeii" di Torre Annunziata: nel pomeriggio di ieri, una perdita d'acqua in uno dei negozi ha costretto gli operai ad intervenire per evitare danni peggiori. Fortunatamente, non si è trattato di un allagamento di grosse dimensioni e si è potuto lavorare al ripristino in tempi brevi. Ma si tratta solo dell'ultimo contrattempo avvenuto nell'ultimo periodo, di quelli che hanno fatto procrastinare, al momento senza una data, l'apertura inizialmente fissata per il 28 novembre e poi slittata al 7 dicembre prima del rinvio definitivo.

Al momento infatti non si sa quando ci sarà la tanto attesa apertura: a stare col fiato sospeso sono soprattutto i lavoratori dei negozi, che comunque sono al lavoro per preparare gli assortimenti in vista del giorno dell'inaugurazione. Nessuna novità per il momento dal Comune di Torre Annunziata: tutto lascerebbe credere che nel giro di un'altra settimana possa esserci davvero l'annuncio definitivo relativo all'apertura del centro, che potrebbe avvenire magari subito prima delle festività natalizie. Ma sia dal centro sia dal Comune di Torre Annunziata, di ufficiale, non filtra nulla: fin quando non ci sarà il termine dei lavori, non potrà essere chiesto lo "sblocco" dell'autorizzazione all'apertura al comune oplontino, dal momento che la Scia venne sospesa appunto dopo gli accertamenti dei Vigili del Fuoco nella struttura, facendo slittare anche l'anteprima per la stampa prevista per il 27 novembre, a 24 ore dall'apertura "ufficiale" del 28 novembre, slittata poi al 7 dicembre prima e poi a data da destinarsi.