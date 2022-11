Mauro, morto a 12 anni dopo la partita di rugby: lutto a Benevento Il bimbo era ricoverato all’Ospedale Santobono di Napoli, dopo aver avvertito un malore il 9 ottobre scorso durante un match sportivo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Lutto a Benevento per la prematura scomparsa del piccolo Mauro, bimbo di 12 anni da poco compiuti (era nato nel 2010), morto nella giornata di ieri, sabato 5 novembre 2022. Il bimbo aveva accusato un malore durante una partita di rugby presso l'impianto sportivo "Alfredo Dell'Oste", nel rione Pacevecchia, il 9 ottobre scorso. Era stato quindi ricoverato all'Ospedale Pediatrico "Santobono" di Napoli. Ma non ce l'ha fatta. Si è spento prematuramente nella giornata di ieri. Mauro, figlio di un commerciante di Benevento, si era sentito male durante il match.

Colto da malore durante la partita di rugby

Il bimbo, secondo le prime ricostruzioni, stava disputando con la sua squadra, il IV Circolo Didattico Benevento, come riporta Il Mattino, valido per il torneo di mini rugby "Memorial Franco Ascantini", quando, all'improvviso, si è accasciato al suolo senza più rialzarsi. Non ci sarebbero stati, sembra, scontri o contatti di gioco con altri avversari. Era stato quindi trasportato d'urgenza all'Ospedale "San Pio" di Benevento, per le prime cure mediche del caso. Poi, da qui, trasportato in elicottero al Santobono di Napoli, centro di riferimento regionale per la pediatria. Nonostante le cure mediche, però, non ce l'ha fatta. Le sue condizioni sono peggiorate e si è spento ieri.

Dolore a Benevento

La scomparsa prematura del ragazzo ha scosso tutta la comunità sannita, che adesso è stretta nel lutto attorno alla famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore per la terribile e prematura scomparsa, pubblicati anche sui social. In tanti, in questi giorni, avevano pregato e sperato per la salvezza del bambino. Il 22 ottobre scorso era stata organizzata anche una fiaccolata silenziosa, con i compagni di squadra e la società del IV Circolo Didattico. La sua prematura scomparsa ha suscitato un grandissimo dolore e tanta commozione in tutta la cittadinanza, che si è stretta attorno alla famiglia per confortarla nel momento di estremo dolore.