Maurizio De Giovanni, prima uscita pubblica dopo il malore: cittadino onorario di Benevento Prima uscita pubblica dopo il malore per lo scrittore Maurizio De Giovanni: è stato insignito della cittadinanza onoraria di Benevento.

A cura di Redazione Napoli

Da venerdì scorso Maurizio De Giovanni è cittadino onorario di Benevento, cittadina di cui è originaria la sua famiglia. "Oggi sono tornato a casa e sarà impossibile ripagare l'onore che mi è stato fatto", ha commentato il popolare scrittore. Si tratta della prima uscita pubblica dopo il malore che lo aveva colto nel luglio scorso: un infarto lo aveva costretto al ricovero di alcuni giorni nell'ospedale Cardarelli di Napoli e ad una operazione al cuore.

La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria si è tenuta lo scorso 26 agosto a Palazzo Paolo V, alla presenza del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Nei mesi scorsi, a marzo, l'iniziativa era stata annunciata insieme col proposito di conferire la stessa onorificenza anche a Pier Francesco Zazo, ambasciatore italiano in Ucraina; il riconoscimento per il diplomatico verrà conferito in un prossimo appuntamento. Nel corso dell'incontro De Giovanni, visibilmente emozionato, ha parlato del particolare legame che lo unisce a Benevento: la sua famiglia è originaria proprio di questa città e qui si trova ancora la casa che fu dei suoi antenati.

A luglio il malore dello scrittore aveva tenuto per diversi giorni in forte apprensione i fan: De Giovanni ha a Napoli un fan club molto attivo, che lo "segue" non solo per i successi letterari: il 64enne è infatti molto stimato e apprezzato anche per la sua partecipazione alla vita della città e per la presenza ad eventi culturali e di solidarietà. Oltre che, particolare su cui spesso torna nei suoi post sui social, per la sua passione per il Napoli, squadra di cui è molto tifoso.