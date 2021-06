Festa di Maturità 2021 con centinaia di ragazzi assembrati in piazza al Vomero, dopo il coprifuoco, la notte prima degli esami. In via Aniello Falcone, storica strada dei baretti e della movida del quartiere collinare, fuochi d’artificio sparati dai giardinetti, con tantissimi studenti che hanno festeggiato fino a tardi, bevendo alcol. Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia Municipale, allertate dai cittadini spaventati da urla e schiamazzi e dagli assembramenti. L’arrivo delle forze dell’ordine ha scatenato un fuggi fuggi generale, con i ragazzi che si sono dileguati correndo per scampare alle sanzioni per la violazione delle norme anti-contagio.

In piazzetta Fuga, sempre al Vomero, alle spalle della Funicolare Centrale e la seconda uscita della metropolitana, centinaia di giovani a festeggiare e ballare, saltando anche sull’obelisco di bronzo alto 5 metri al centro dello slargo, opera del maestro Luigi Mazzella. Una notte di follia per esorcizzare i timori dell’esame di fine anno, particolarmente duro per i ragazzi costretti a studiare a casa e a seguire spesso le lezioni in didattica a distanza (DaD), con pochi contatti con i professori e i loro coetanei.

In tutt’Italia oggi, 16 giugno, saranno saranno oltre 540mila gli studenti che dovranno affrontare l’esame di maturità, modificato quest’anno in funzione delle nuove regole anti-Covid189. In Campania sono chiamati a sostenerlo circa 70mila studenti. Per la prova scritta si è scelta la forma dell’elaborato su un tema concordato con i docenti, accompagnato da un colloquio orale rinforzato. Dunque, come per lo scorso anno, proprio in considerazione dell’emergenza sanitaria, niente prove scritte tradizionali.