Mattone lanciato contro un’ambulanza in corsa, sfonda il parabrezza: follia a Marcianise Questa notte un ignoto che si aggirava in strada ha lanciato un mattone contro un’ambulanza del 118 di Caserta mentre si trovava a Marcianise; solo per un caso fortuito nessun membro dell’equipaggio è stato colpito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Notte di follia, quella appena trascorsa, a Marcianise, nella provincia di Caserta, dove qualcuno ha lanciato un mattone contro un'ambulanza del 118, che stava rientrando in postazione e quindi era in marcia. Soltanto per un caso fortuito nessun membro dell'equipaggio è stato colpito.

A raccontare la vicenda sono stati i diretti interessati, che si sono rivolti all'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che ha poi diffuso via social le immagini dei danni riportati dall'ambulanza, riportando anche le parole dell'equipaggio:

118 Caserta, 16 novembre, zona Marcianise. Verso le 04:00, mentre rientravamo in postazione, una persona ignota che si aggirava per strada a piedi, ci lancia un mattone sul parabrezza dell’ambulanza. Sottolineo che la persona in questione è ancora in giro! Come si può continuare così, su una strada isolata, di passaggio continuo camion per scarico merci, col rischio di sbandare o peggio, che potesse prendere in pieno l'autista visto che l’ha sfiorato, per fortuna, di pochi millimetri

Anche il dottor Manuel Ruggiero, presidente di "Nessuno tocchi Ippocrate", ha commentato quanto accaduto questa notte a Marcianise:

Restiamo basiti dalle immagini ricevute; il foro di penetrazione del mattone è in corrispondenza della posizione dell’autista soccorritore, per noi non è nient’altro che un vero e proprio tentato omicidio. Speriamo che le telecamere di videosorveglianza di zona siano messe a setaccio e che questo squilibrato sia arrestato