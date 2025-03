Da Caserta in tutta Italia, sgominata banda specializzata in furti in casa: avevano auto potenti per fuggire

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Alle prime luci di oggi, lunedì 31 marzo, circa 200 agenti della Polizia di Stato hanno eseguito decreti di fermo nei confronti di numerosi soggetti, ritenuti appartenenti a una banda specializzata in furti nelle abitazioni tra Caserta, la sua provincia e in tutta Italia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono partite lo scorso 31 dicembre, dopo che 11 soggetti, all'interno di un'abitazione di Santa Maria Capua Vetere, avevano rubato gioielli, denaro, nonché due pistole legalmente detenute dal proprietario della casa.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta, hanno permesso di accertare l'esistenza di una banda specializzata nei furti in abitazione, con base a Castel Volturno ma operante in tutta Italia, composta da prevalentemente da soggetti di etnia rom, che perpetravano materialmente i furti, nonché da altri soggetti, che avevano il compito di procurare auto potenti e di grossa cilindrata alla banda.

L'attività investigativa ha permesso di accertare che, lo scorso mese di febbraio, 7 soggetti appartenenti alla banda, partendo da Castel Volturno, si erano recati a Castrolibero, in provincia di Cosenza, dove avevano perpetrato un furto in un'abitazione. Ancora a febbraio, 6 soggetti della banda si erano recati invece in Veneto: intercettati da una pattuglia della Polizia di Stato, erano stati fermati, dopo un lungo inseguimento, nei pressi di Bologna, dove erano stati trovati in possesso di oro e gioielli, rubati poco prima in un'abitazione. E ancora, sempre nello scorso mese di febbraio, un uomo e una donna appartenenti alla banda sono stati fermati a Caserta dopo aver forzato il portone di un edificio.

Sequestrate 7 auto di grossa cilindrata: servivano alla banda per i furti

Nel corso delle indagini è stato accertato che il gruppo criminale si avvaleva di auto di grossa cilindrata, tutte intestate a un prestanome, il quale aveva il compito di procurare alla banda auto potenti per commettere i furti e per consentire una fuga rapida. Durante le operazioni di questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato anche 7 vetture di grossa cilindrata, utilizzate per la commissione dei furti.