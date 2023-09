Matrimonio in villa a Posillipo, il rettore della Federico II Matteo Lorito sposa Francesca Marino Il rettore della Federico II, professor Matteo Lorito, ha sposato la nutrizionista Francesca Marino. Le nozze si sono tenute a Villa Doria D’Angri, celebrate dal sindaco Gaetano Manfredi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Matteo Lorito e Francesca Marino

Matrimonio da favola per Matteo Lorito, Rettore dell'Università Federico II di Napoli, e Francesca Marino, nutrizionista e ricercatrice, convolati a nozze martedì 19 settembre 2023. Il fatidico sì alle 16,30 a Villa Doria D'Angri, sede prestigiosa dell'Università Parthenope in via Orazio, sulla collina di Posillipo, con una spettacolare vista sul Golfo di Napoli, utilizzata spesso anche per eventi e gala esclusivi. Il matrimonio civile è stato celebrato nella cappella del complesso dal sindaco Gaetano Manfredi, ex Rettore dell'Ateneo fredericiano, presente con la moglie Cettina Del Piano.

Le nozze a Villa Doria D'Angri a Posillipo: celebra il sindaco Manfredi

Nel momento del rito, accanto a Manfredi, anche Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici, dove ha sede il Dipartimento di Agraria, che Lorito ha diretto per molti anni, prima della nomina a rettore della Federico II. E, ancora, il Presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, lo scrittore Maurizio De Giovanni, l'attore Peppe Barra, il musicista Marco Zurzolo, il numero uno degli industriali partenopei, Costanzo Jannotti Pecci, i rettori delle università della Campania e del Molise, il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi, il presidente della Bcc Napoli Amedeo Manzo, solo per citarne alcuni.

Le nozze celebrate dal sindaco Gaetano Manfredi

Il rettore Matteo Lorito, natali a Salerno, ma da anni residente a Napoli, Professore Ordinario di Patologia Vegetale e di Biotecnologie Fitopatologiche, è stato accompagnato dai figli Silvia e Paolo. La sposa Francesca Marino, biologa nutrizionista, giornalista e imprenditrice, è stata accompagnata dal figlio Paolo e poi all'altare dal padre Pietro. Testimoni di nozze l'assessore comunale alla Salute, Vincenzo Santagada, Direttore della Scuola di Specializzazione di Farmacia Ospedaliera nella Facoltà di Farmacia della Federico II, accompagnato dalla moglie Barbara Preziosi e i fratelli degli sposi Alessandro Marino e Bice Lorito.

Nel parterre Maurizio De Giovanni, Peppe Barra e Marco Zurzolo

Durante i festeggiamenti, l'attore Peppe Barra ha interpretato un racconto di Basile, mentre lo scrittore Maurizio De Giovanni, presente con la moglie Paola Egiziano, alla fine del rito ha recitato un testo breve sull'amore d'estate. Ad incantare il pubblico anche i virtuosismi al sax di Marzo Zurzolo, presente con la moglie, che ha accompagnato il taglio della torta e la conclusione del ricevimento. Mentre i brani musicali della cerimonia, prima e dopo, sono stati eseguiti da due musicisti della Nuova Orchestra Scarlatti. Al termine del rito gli antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro hanno letto delle dediche.

Aurelio De Laurentiis tra gli invitati al ricevimento

Nel parterre degli ospiti i rettori Antonio Garofalo (Parthenope), padrone di casa, Lucio d'Alessandro (Suor Orsola Benincasa), Arturo De Vivo, ex rettore Federico II e coordinatore della Scuola Superiore Meridionale, Rita Mastrullo, prorettrice della Federico II, Annamaria Colao, Franco e Marco Salvatore, il professore Giorgio Ventre, tra gli ideatori delle Academy di San Giovanni a Teduccio, il consigliere regionale Massimiliano Manfredi, fratello di Gaetano, la parlamentare Pina Castiello, sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento nel governo Meloni, il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone.