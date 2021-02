Un grosso masso è caduto da un costone e ha centrato un'automobile parcheggiata in strada, distruggendola. Per fortuna non si registrano feriti: l'Alfa Romeo Mito, di proprietà di un residente, era vuota al momento dell'incidente. È accaduto in via Pisacane, nel centro storico di Giungano, piccolo centro della provincia di Salerno. Dopo le prime verifiche è emerso che non si è trattato di una frana, di un distaccamento dal versante di "rupe Cantenna", ma la pietra sarebbe rotolata in seguito alle forti piogge che avrebbero eroso il terreno su cui si trovava. Sul posto il sindaco, Giuseppe Orlotti, insieme ai Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i carabinieri.

"Stiamo mettendo in sicurezza l'area – spiega il sindaco Orlotti a Fanpage.it – non si tratta di un distacco roccioso, ma è un masso da deposito che con le piogge o a causa di spostamenti causati dalla fauna locale è rotolato a valle. Per adesso stiamo monitorando l'area, per motivi di sicurezza ho disposto l'evacuazione temporanea per le famiglie che abitano proprio a ridosso dell'area di interesse. Non risultano cedimenti del costone. Siamo in contatto con la Prefettura di Salerno e col dottor Giulivo della Regione Campania (Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile, ndr), stiamo monitorando il tutto per verificare la sicurezza del costone".

Massi sulla strada a Sapri, chiuso tratto della Tirrena Inferiore

Temporaneamente chiuso per caduta massi anche un tratto della strada statale 18 "Tirrena Inferiore", ai confini tra Campania e Basilicata, tra il km 216,300 e il km 219,900, nel territorio del comune di Sapri (Salerno). Sul posto il personale Anas per ripristinare la circolazione. La strada è stata sbarrata nella serata di ieri. Per il momento i veicoli che viaggiano in direzione Maratea vengono deviati sulla strada provinciale 104, sulla statale 585 "Fondo Valle Noce" e sulla provinciale 3 con rientro sulla Tirrena Inferiore al km 233,550. Percorso inverso per i veicoli provenienti dall'altra direzione e che viaggiano in direzione Sapri.

Il tratto compreso tra i km 216,300 e 217,314 è percorribile soltanto dai residenti e dai veicoli provenienti o diretti al porto, con controlli sul transito effettuati dalla Polizia Municipale di Sapri. In queste ore ci saranno le ispezioni da parte del Genio Civile sull'area a monte del costone per gli interventi di messa in sicurezza.