Massa Lubrense, 13enne si tuffa dalla scogliera e finisce sugli scogli, è grave

Un 13enne ha riportato un politrauma facciale e un trauma toracico a seguito di un tuffo dagli scogli a Massa Lubrense (Napoli); è ricoverato al Santobono in gravi condizioni.

I soccorsi al 13enne ferito sugli scogli (Foto: Comune di Massa Lubrense, Facebook)

È salito su una delle pareti a picco sul mare del fiordo di Crapolla, a Massa Lubrense (Napoli), con l'intenzione di tuffarsi in mare. Ma, quando ha spiccato il salto, qualcosa è andato storto: forse la spinta non è stata sufficiente, o semplicemente è scivolato, ma il ragazzo, 13 anni, è finito rovinosamente sugli scogli. È ora ricoverato in ospedale, in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita: ha riportato un politrauma facciale e un trauma toracico.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 25 agosto. I primi ad intervenire sono stati alcuni bagnanti, che si trovavano nelle vicinanze e si sono immediatamente resi conto dell'incidente. Sono state allertate le forze dell'ordine e il soccorso sanitario; poco dopo sono arrivate due unità della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e di Capri, coordinate dalla Direzione Marittima della Campania, i carabinieri di Massa Lubrense e i finanzieri della Compagnia locale.

Viste le condizioni del ragazzo, subito apparse gravi, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Ma non è stato facile: le ridotte dimensioni del fiordo hanno reso complicato l'atterraggio in sicurezza. Il giovane è stato prima stabilizzato sul posto dal medico del 118, che si è calato con il verricello, e poi adagiato su un gommone per raggiungere il mare aperto; a quel punto è stato possibile issarlo sull'elicottero per il trasporto verso Napoli e quindi verso l'ospedale pediatrico Santobono.

Il Comune di Massa Lubrense, con un post su Facebook, ha voluto ringraziare quanti si sono prodigati per i soccorsi, tra personale del 118, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di finanza e gli "uomini di mare di Marina del Cantone":