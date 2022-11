Maschera di Carnevale e pistola, rapina una coppietta in auto: arrestato per 20 euro È accaduto nella notte a Quarto, nella provincia di Napoli: in manette, per una rapina da 20 euro, è finito un giovane di 18 anni.

A cura di Valerio Papadia

Notte di terrore per una giovane coppia che si era appartata in auto in una zona isolata di Quarto, nella provincia di Napoli, vittima di un rapinatore: il malvivente, che è riuscito a rubare ai due giovani soltanto 20 euro, è stato poi arrestato dai carabinieri.

Avevano in tasca solo 20 euro

Si tratta di un giovanissimo, un 18enne, che è finito in carcere. Il malvivente, senza farsi notare, ha parcheggiato la sua automobile poco prima della vettura nella quale la coppia si era appartata: pistola in pugno e volto coperto da una maschera di Carnevale, di quelle veneziane, si è avvicinato al veicolo e ha sfondato con l'arma uno dei vetri dell'auto, minacciando i suoi occupanti; i due giovani, però, avevano soltanto 20 euro e glieli hanno consegnati.

Fuga terminata contro un palo della luce

Il 18enne arraffa il misero bottino, getta via la pistola e risale sulla sua automobile, una Fiat Panda; nel frattempo, i due giovani rapinati lo inseguono e contestualmente allertano il 112. I carabinieri della locale tenenza intercettano il rapinatore in fuga sulla sua Panda poco dopo, quando la corsa del malvivente si arresta contro un palo.

I militari dell'Arma, così, arrestano il 18enne e, poco dopo, recuperano anche la pistola utilizzata per la rapina: si tratta di un'arma scenica, priva del tappo rosso. Per il giovane rapinatore si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale, dove è stato portato in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto: deve rispondere del reato di rapina.