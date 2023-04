Marzia Capezzuti, scomparsa da un anno a Pontecagnano: arrestati due minorenni I due minorenni sono stati arrestati nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Marzia Capezzuti, 29 anni, della quale si sono perse le tracce nel marzo del 2022.

A cura di Valerio Papadia

Marzia Capezzuti prima della scomparsa

Continuano a regalare sorprese le indagini sulla scomparsa di Marzia Capezzuti, la 29enne milanese scomparsa nel nulla da un anno a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno: alle prime luci di questa mattina, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno arrestato due minorenni. I militari dell'Arma hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale dei Minori salernitano, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Indagate 7 persone per la scomparsa di Marzia Capezzuti

Stando a quanto si legge nella nota diramata poco fa dal procuratore Giuseppe Borrelli, le due ordinanze di custodia cautelare sono state emesse nell'ambito delle indagini sulla scomparsa della giovane donna, le cui tracce si sono perse nel marzo del 2022. Per la scomparsa di Marzia Capezzuti risultano già indagate 7 persone, tra cui la donna da cui la 29enne viveva, a Pontecagnano Faiano: sarebbe la sorella dell'uomo con cui Marzia aveva una relazione, poi deceduto.

Si attendono i risultati dei test sui resti trovati in un casolare

Una storia, quella di Marzia Capezzuti, che presenta tantissimi punti oscuri: secondo gli inquirenti, la 29enne sarebbe stata uccisa, poi il suo cadavere occultato. Alla fine del mese di ottobre del 2022, in un casolare abbandonato alla periferia di Pontecagnano Faiano sono stati ritrovati alcuni resti. In novembre è stato dato mandato per effettuare l'autopsia su quei resti, per verificare se appartengano effettivamente a Marzia Capezzuti oppure no: il medico legale incaricato dalla Procura ha avuto 120 giorni di tempo per effettuare tutti gli esami necessari a chiarire il mistero.