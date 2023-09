Marzia Capezzuti, uccisa a Pontecagnano: i funerali sabato 30 settembre a Milano Si terranno sabato 30 settembre i funerali di Marzia Capezzutti, la giovane uccisa a Pontecagnano. La funzione si terrà nella chiesa di Quarto Oggiaro a Milano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Marzia Capezzuti

Si terranno sabato 30 settembre a Milano i funerali di Marzia Capezzuti, la giovane uccisa a Pontecagnano e per il cui delitto sono accusati Barbara Vacchiano, il marito Damiano Noschese ed il figlio minore della coppia. Lo ha annunciato il padre Ciro alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", dopo aver ricevuto il nulla osta dalla procura della Repubblica di Salerno alla sepoltura. La funzione si terrà nella chiesa di Quarto Oggiaro, quartiere alla periferia nord-occidentale di Milano, alle ore 11 di sabato 30 settembre.

Per l'omicidio di Marzia Capezzuti è stato già disposto il rinvio a giudizio per il figlio minore della coppia: il 15 dicembre è previsto il processo immediato per il giovane, accusato di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dal fine di conseguire l’impunità per i maltrattamenti precedentemente commessi e dai motivi abbietti, nonché per occultamento di cadavere. Il giovane attualmente si trova nel carcere minorile di Nisida. Proseguono invece le indagini sui genitori, anche loro detenuti perché ritenuti colpevoli dell'omicidio della giovane milanese, che viveva in casa con loro. Secondo la perizia sul corpo di Marzia Capezzuti, la morte sarebbe avvenuta per strozzamento, ma i periti hanno riscontrato anche torture risalenti a mesi prima dell’omicidio. La ragazza, ritenuta dagli inquirenti un soggetto "fragile e vulnerabile", affetta da un "disturbo della condotta in ritardo mentale di media gravità", era scomparsa da Pontecagnano l'8 marzo dello scorso anno: il suo corpo è stato ritrovato solo il 25 ottobre 2022, all'interno di un casolare abbandonato della vicina Montecorvino Pugliano.