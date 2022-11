Marzia Capezzuti, lunedì accertamenti su una pistola sequestrata. Attesa per l’esame Dna Attesa per gli accertamenti sul corpo ritrovato a Pontecagnano Faiano: per gli inquirenti è quello di Marzia Capezzuti, ma si attende l’esame del Dna.

A cura di Giuseppe Cozzolino

C'è attesa a Pontecagnano per i risultati dell'esame del Dna sul corpo ritrovato in località Santa Tecla, che potrebbe essere quello di Marzia Capezzuti, la giovane scomparsa dalla cittadina salernitana lo scorso marzo. Il condizionale è d'obbligo: solo l'esame del Dna potrà dare la certezza assoluta, questo nonostante sembrino esserci purtroppo davvero pochi dubbi. Nel frattempo, proseguono le indagini sulla vicenda: lunedì 28 novembre verrà eseguito un esame, anche balistico, di una pistola e diversi bossoli recuperati dai carabinieri di Battipaglia in precedenti sequestri. Il secondo, invece, verrà eseguito su tre telefonini sequestrati sempre a Pontecagnano Faiano nella serata di mercoledì.

Proseguono intanto le indagini degli inquirenti: sono sempre sette le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno. Sono accusati, a vario titolo, anche di omicidio e occultamento di cadavere. Dalle indagini svolte finora sarebbe emerso un quadro di violenze e sopraffazioni di cui la 29enne sarebbe stata vittima durante la convivenza con il fidanzato nel Salernitano. L'ipotesi che gli inquirenti stanno seguendo è che Marzia alla fine sia stata uccisa e che il corpo sia stato fatto sparire: la tesi dei maltrattamenti troverebbe un riscontro anche in alcune testimonianze e fotografie, come quella inviata da un telespettatore a "Chi l'ha visto?", che ritrae la giovane col volto coperto di lividi. Scatto che risalirebbe al novembre 2021, quindi circa quattro mesi prima della scomparsa. Altri testimoni hanno spiegato anche di averla vista "trascinarsi per le botte che prendeva", con la stessa Marzia avrebbe denunciato in passato e per percosse il compagno, aggiungendo che la picchiava "per futili motivi".