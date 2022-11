La foto di Marzia Capezzuti poco prima che sparisse nel nulla Un cittadino di Pontecagnano ha inviato a Chi l’ha visto una foto di Marzia Capezzuti poco prima della scomparsa: il volto pieno di lividi, sangue e occhi gonfi.

Marzia Capezzuti

Il volto pieno di lividi, gli occhi gonfi, macchie di sangue, vestiti sporchi. La foto di Marzia Capezzuti, inviata da un telespettatore a "Chi l'ha visto?" potrebbe portare ad una ulteriore svolta nelle indagini. In attesa dell'esame del dna, slittato alla prossima settimana, la fotografia getta una ulteriore ombra sull'intera vicenda, che la Procura di Salerno sta provando a ricostruire in questi mesi di indagini.

La foto scattata da un residente

La foto inviata risale a novembre 2021, poche settimane prima della scomparsa di Marzia, indicata approssimativamente attorno all'8 marzo di quest'anno. A scattarla, una persona del posto che l'aveva incontrata per caso in strada. Marzia le avrebbe detto di essere caduta dalle scale ed essersi fatta male dunque da sola. Un'ipotesi che gli inquirenti stanno vagliando: a prima vista infatti i segni sembrerebbero più simili a delle percosse. Diversi testimoni hanno spiegato infatti che "si trascinava per le botte che prendeva". E la stessa Marzia aveva denunciato per percosse il compagno, aggiungendo che la picchiava "per futili motivi".

Proseguono le indagini dei carabinieri

Sono intanto sette le persone iscritte nel registro degli indagati dai carabinieri: tra le accuse, ci sono quelle di omicidio e occultamento di cadavere. Anche se perfino la famiglia ormai è convinta che quello ritrovato in località Santa Tecla tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano sia quello di Marzia. Ma la conferma potrà arrivare solo quando verranno svolti gli esami autoptici e quelli del dna. Il corpo, ritrovato in avanzato stato di decomposizione, non ha permesso infatti il semplice riconoscimento dall'esterno.