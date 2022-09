Marzia Capezzuti scomparsa a Pontecagnano, un testimone: “Si trascinava per le botte che prendeva” Continuano le indagini su Marzia Capezzuti, scomparsa da un anno a Pontecagnano: per gli inquirenti, che indagano su 5 persone, potrebbe essere stata uccisa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un nuovo testimone nel caso di Marzia Capezzuti, la giovane scomparsa a Pontecagnano Faiano almeno un anno fa. "Almeno", perché neanche il giorno esatto della scomparsa è chiaro: l'ultimo messaggio della giovane è un vocale inviato al padre alle 11.49 del 18 agosto 2021. In quel messaggio, seppur mandato dal telefono di un'amica, la voce è sicuramente la sua. Ma dopo allora, non ci sono più notizie sulla ragazza, e non è chiaro dunque se sia scomparsa nei giorni successivi o più avanti nel tempo.

"Si trascinava, tante le botte che le davano": con queste parole, un testimone ha risposto all'appello del padre di Marzia ai cittadini di Pontecagnano Faiano attraverso il programma "Chi l'ha visto", in onda su RaiTre. Le indagini da qualche tempo hanno preso infatti un'altra piega: si indaga per omicidio e occultamento di cadavere, e nel mirino della Procura ci sono proprio le persone che la ospitavano. Tutto è partito dopo una testimonianza che diceva come la ragazza venisse "trattata da schiava". Proprio in seguito all'apertura dell'indagini i genitori sono venuti a conoscenza che la figlia fosse sparita.

Prima di quel messaggio vocale, c'era stata una foto, in cui la ragazza diceva di essere incinta: ipotesi che però i genitori non hanno considerato veritiera. Inoltre, il presunto fidanzato della ragazza sarebbe a sua volta morto in seguito ad un ictus: ma non conoscendolo, i genitori non hanno mai potuto verificare neppure questa vicenda. L'unica certezza è che di Marzia non si sappia praticamente più nulla dal 18 agosto dello scorso anno. E che la Procura di Salerno abbia aperto una una inchiesta: le ipotesi di reato, a carico di cinque indagati, sono quelle di omicidio e occultamento di cadavere.