Caso Marzia Capezzuti, una testimone: “Ho visto Barbara picchiare una donna per strada” Una testimone avrebbe visto Barbara Vacchiano, tra gli indagati per il caso Marzia Capezzuti, mentre picchiava una donna per strada nell’estate 2019.

A cura di Nico Falco

Marzia Capezzuti

Barbara Vacchiano, tra gli indagati per la morte di Marzia Capezzuti, sarebbe stata vista mentre picchiava in strada una donna con calci e pugni, col marito che assisteva senza fare nulla a pochi metri di distanza. Lo ha raccontato una testimone all'inviato della trasmissione "Chi l'ha visto?", che anche ieri è tornato sulla vicenda della ragazza milanese di 29 anni, affetta da disabilità, scomparsa da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, il 7 marzo 2022. L'aggressione sarebbe avvenuta tra luglio e agosto 2019, ma la donna non avrebbe riconosciuto la vittima del pestaggio.

Marzia Capezzuti, sette indagati per omicidio

Per la vicenda di Marzia Capezzuti sono sette le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui la Vacchiano, 46 anni, sorella del fidanzato di Marzia; tra le accuse ci sono quelle di omicidio e occultamento di cadavere. Dalle indagini è emerso un quadro di continue violenze e sopraffazioni di cui la 29enne sarebbe stata vittima durante la convivenza con il fidanzato nel Salernitano; l'ipotesi degli inquirenti è che diversi appartenenti alla famiglia di lui l'abbiano uccisa e abbiano fatto sparire il corpo. A sostegno della tesi dei maltrattamenti sarebbe anche una fotografia, inviata da un telespettatore a "Chi l'ha visto?", che ritrae la 29enne col volto coperto di lividi. Lo scatto risalirebbe al novembre 2021, quindi circa quattro mesi prima della scomparsa.

Trovato cadavere, si attende esame del Dna

Nei giorni scorsi i carabinieri di Battipaglia, coordinati nelle indagini della Procura di Salerno, hanno trovato un corpo in località Santa Tecla, tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano. Il cadavere era in un casolare di via degli Ulivi, abbandonato probabilmente da diversi mesi; l'avanzato stato di decomposizione non ha permesso il riconoscimento immediato. Le probabilità che si tratti del corpo di Marzia Capezzuti sono alte, ma per avere la conferma definitiva bisognerà attendere l'esito degli esami del Dna.