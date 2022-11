Marzia Capezzuti, il papà a Chi l’ha visto: “Ai pm ho chiesto di pregare sul corpo” I genitori di Marzia ascoltati oggi dalla Procura come persone informate dei fatti. L’incidente probatorio fissato il 17 novembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Marzia Capezzuti

Ascoltati dai pm di Salerno i genitori di Marzia Capezzuti, la ragazza milanese di 29 anni, affetta da disabilità, scomparsa a Pontecagnano Faiano il 7 marzo 2022. I familiari hanno parlato col magistrato Lucia Vivaldi e i carabinieri e hanno poi portato un fiore a Pontecagnano. In serata, i due genitori, Ciro e Laura, si sono collegati con la trasmissione “Chi l'ha visto?” su Rai 3, che da tempo segue la vicenda, davanti al casolare dove il 25 ottobre scorso è stato ritrovato un corpo in decomposizione non ancora identificato.

I genitori di Marzia ascoltati dai pm a Salerno

I genitori sono stati ascoltati dal pm come persone informate dei fatti. Il padre Ciro ha chiesto al pm di poter vedere il corpo ritrovato. Ma la richiesta non è stata autorizzata, come prevede la normativa, essendo la salma sotto sequestro. “Per me era una cosa a livello spirituale – ha spiegato il padre Ciro in diretta – di fede. Non volevo dire che riconosco la salma. Ma volevo fare un minuto di raccoglimento”.

Come spiegato nel corso della trasmissione, il 17 novembre ci sarà l'incidente probatorio, con il conferimento al perito nel contraddittorio delle parti, inizierà l'esame autoptico e in tempi brevi si dovrebbe avere anche il test del Dna. Poi, bisognerà capire le cause della morte. Secondo Chi l'ha visto, gli inquirenti non sarebbero arrivati nel casolare di Montecorvino Pugliano casualmente, ma su una indicazione ben precisa di uno degli indagati. Tra gli elementi ritrovati accanto al cadavere ci sarebbero anche dei pantaloni a fiore e un pannolone.

Per la scomparsa di Marzia Capezzuti, la Procura della Repubblica di Salerno, indaga per omicidio e occultamento di cadavere. Sono 7 gli indagati al momento.